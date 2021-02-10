Илон Маск купил сыну шуточную криптовалюту

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск написал на своей странице в Twitter, что купил шуточную криптовалюту Dogecoin для своего сына.

Теперь его сын может быть малышом-«ходлером», отметил бизнесмен.

Сразу после опубликования данного поста цена альткоина подскочила на 18%, до локального пика в $0,081.

«Ходл» — стратегия пользователей криптовалют, которые не продают свои активы несмотря на колебания рынка.