Путин заявил, что нужно «зачистить огрехи» с зарплатами бюджетников

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо «зачистить огрехи» с зарплатами бюджетников в стране, передает РИА «Новости».

В ходе совещания с правительством глава государства подчеркнул, что оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой.

Он также поручил кабмину совместно с властями регионов разобраться с уровнем заработных плат у бюджетников в стране.

По его словам, цифровые технологии на сегодняшний день позволяют составить объективную и полноценную картину.

Ранее Путин провел совещание по науке и образованию, в ходе которого одна из ученых пожаловалась на низкие зарплаты. После этого президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами научных сотрудников в регионе.