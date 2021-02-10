Путин заявил, что нужно «зачистить огрехи» с зарплатами бюджетников
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо «зачистить огрехи» с зарплатами бюджетников в стране, передает РИА «Новости».
В ходе совещания с правительством глава государства подчеркнул, что оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой.
Он также поручил кабмину совместно с властями регионов разобраться с уровнем заработных плат у бюджетников в стране.
По его словам, цифровые технологии на сегодняшний день позволяют составить объективную и полноценную картину.
Ранее Путин провел совещание по науке и образованию, в ходе которого одна из ученых пожаловалась на низкие зарплаты. После этого президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами научных сотрудников в регионе.