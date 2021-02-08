Нефть Brent подорожала до $60 за баррель

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $60,06 за баррель, свидетельствуют данные площадки.

Рост составил 1,21%. В последний раз стоимость фьючерса Brent превышала отметку $60 в начале января 2020 года.

Цена фьючерса марки WTI выросла на +1,13% и достигла $57,34.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин назвал условие, при котором курс доллара может опуститься до 72,5-73 рублей.