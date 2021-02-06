Украина планирует отказаться от угля к 2030 году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна планирует отказаться от угля к 2030 году. Об этом сообщил портал правительства Украины.

«Мы готовы к вызовам, которые стоят перед Украиной в контексте зелёного перехода, декарбонизации экономики и необходимости реформирования угольного сектора и трансформации угледобывающих регионов», — сказал Шмыгаль.

По его словам, на Украине работает 61 угольный регион. Эти моногорода привязаны к единому предприятию, но власти уже разрабатывают программу, чтобы отказаться от угля в течение десяти лет. Шмыгаль подчеркнул, что инфраструктура этих городов устарела.

Ранее Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электроэнергии.