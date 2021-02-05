Спрос на аренду жилья в Москве упал на 15%

Спрос на аренду жилья в Москве упал по итогам января 2021 года на 15%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу риелторской компании «Инком-недвижимость».

Снижение интереса к аренде жилья, как считают в компании, связано с кризисом на рынке труда. Отмена некоторых ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, пока не успела изменить ситуацию.

Однако в «Инком-недвижимость» рассчитывают, что оживление рынка произойдет в связи с постепенным возвращением города к привычному ритму жизни.

Ранее риелторы и эксперты сообщили о росте предложений о продаже квартир с проблемными документами.