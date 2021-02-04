Киев захотел перейти на американское ядерное топливо вместо российского

Украине стоит перейти с российского ядерного топлива на американское. Об этом заявил исполняющий обязанности главы украинского Минэнерго Юрий Витренко в ходе обсуждения национальной экономической стратегии до 2030 года, сообщает РИА «Новости».

В 2014 году украинская сторона договорилась с американской компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива на некоторые блоки АЭС до 2020 года. В 2019 году украинский министр энергетики сообщал, что доля энергоресурсов Westinghouse на АЗС Украины составляет 46%. Также заявлялось, что после 2021 года эта она будет превышать долю импортного топлива из России.

Притом эксперты неоднократно напоминали, что решение Киева об использовании топлива Westinghouse на атомных станциях создает серьезные угрозы безопасности АЭС, построенных по советским проектам. Также они предупреждали, что смена поставщика может сказать на людях, в частности, на их здоровье.

Ранее в Киеве потребовали повысить пошлины на топливо из России. «Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» подали совместное заявление в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в котором обвинили Россию в антиконкурентных действиях при поставках дизельного топлива и сжиженного газа.