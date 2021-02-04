В России выросло число попыток взыскать долги без приставов

Во втором полугодии 2020 года выросло число россиян, которые пытаются взыскать долг без судебных приставов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные крупных российских банков.

По данным Сбербанка, это количество увеличилось на 30%, Тинькофф Банка — на 52% по сравнению с первым полугодием. В ВТБ также подтвердили существенный рост числа таких клиентов.

Издание пишет о том, что люди и компании предъявляют в банки исполнительные листы, которые выдаются судами и позволяют списывать долги со счетов третьих лиц.

По закону, списание средств по такому листу может происходить без согласия должника.

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