Минск рассчитывает получить второй транш госкредита России в первом полугодии

Белоруссия рассчитывает получить второй транш госкредита России в размере $500 млн в первом полугодии, передает ТАСС со ссылкой на министра финансов республики Юрия Селиверстова.

Определено, что второй транш госкредита РФ придет в 2021 году, напомнил министр. «Пока планово настраиваемся на его получение в первом полугодии», — добавил Селиверстов.

В декабре 2020 года Россия и Белоруссия подписали соглашение о предоставлении Минску кредита на $1 млрд. В соответствии с условием соглашения, первый транш кредита в размере $500 млн был предоставлен Белоруссии до конца 2020 года, второй в таком же размере — в 2021 году.