В Росстате назвали среднюю зарплату россиян

Средняя зарплата россиян в ноябре 2020 года составила 49 274 рубля, что в номинальном выражении на 4,6% больше, чем в ноябре 2019 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

По сравнению с октябрем 2020 года этот показатель снизился на 0,8%.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе-ноябре 2020 года составила 49 454 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,5%», — говорится в документе.

В то же время реальные доходы россиян за 2020 год сократились на 3,5%.

Ранее стало известно, что число бедных россиян достигло 22,7 млн человек.