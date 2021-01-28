Работодателям в Москве разрешили не отправлять данные о сотрудниках на «удаленке»

Работодателям в Москве больше не нужно каждую неделю отправлять данные о сотрудниках, работающих в дистанционном режиме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Отмечается, что исключение составляют лишь работники старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями. По ним нужно продолжать передавать данные.

«Обязанность работодателей представлять в электронном виде сведения о персонале, переведенном на дистанционный режим работы отменена», — говорится в сообщении департамента.

Ранее из-за улучшения ситуации с коронавирусом в Москве мэр города Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 27 января требование о переводе 30% сотрудников организаций на дистанционный формат работы перестал быть обязательным. Теперь это условие носит рекомендательный характер.