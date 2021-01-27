Более трети компаний в Москве сохранят удаленку после отмены этого требования

Лишь в 25% столичных компаний планируют вернуть всех сотрудников в офис после отмены требования московских властей об обязательной удаленной работе, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса Superjob.

В опросе приняли участие представители 200 предприятий и организаций в Москве, в которых сотрудники работают в дистанционном режиме.

Авторы исследования выяснили, что вернуть всех сотрудников в офис собираются 25% компаний. Вместе с тем вернуть в офис часть работающих дома сотрудников намерены 34% респондентов.

Отмечается, что оставить сотрудников на удаленной работе решили 32% организаций.

При этом решение не приняли еще 9% компаний.

С 27 января текущего года власти Москвы решили сделать требование об обязательной удаленной работе 30% сотрудников рекомендательным.