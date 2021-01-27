Суд изъял у депутата Госдумы Сопчука активы на 38 млрд рублей

Замоскворецкий суд Москвы изъял у депутата Госдумы Сергея Сопчука активы, стоимость которых оценивается в 38 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечается, речь идет о долях в уставном капитале ООО «Терней золото» в размере 99,23%, ООО «Партнер» в размере 0,5% и ООО «Омония» в размере 0,27%.

Помимо Сопчука, ответчиками выступали Василий Усольцев и Людмила Стукова.

Как рассказал источник в силовых структурах, Усольцев — это бывший вице-губернатор Приморья, Стукова — предприниматель.

Изъятые активы будут обращены в доход государства.

Ранее в доход государства по решению Клинского суда было обращено имущество экс-главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на сумму 9 млрд руб.