Путин заявил, что никогда не вел бизнес

Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава государства по случаю дня студента встретился в учащимися университетов. Студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов попросил прокомментировать опубликованный на YouTube фильм о дворце, который якобы принадлежит президенту.

Путин ответил, что в расследовании упоминаются как незнакомые ему люди, так и его приятели и бывшие коллеги, которые сейчас ведут бизнес. По его словам, он сам никогда не занимался предпринимательством, так как оно его не интересует.

«Не потому, что это плохо, нет, наоборот, я считаю, что очень благородное занятие, если думать особенно о социальной стороне бизнеса, о создании рабочих мест, о достойной заработной плате, о развитии отраслей экономики, это очень здорово и очень полезно. Но это не мое совсем», — отметил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что многие политики, например бывшие президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко, когда-то вели бизнес.

Ранее Путин заявил, что ни он, ни его родственники не владеют «дворцом» в Геленджике, о котором в своем расследовании говорил Алексей Навальный.