В ГД внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает ТАСС.

Инициатива была предложена депутатом фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.

В пояснительной записке отмечается, что проект направлен на восстановление механизма индексации и выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам, который был приостановлен с 2016 года.

Ранее сообщалось, что в России в 2021 году пенсии проиндексированы выше уровня инфляции.