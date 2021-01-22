В ГД внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Валерия Исполатова
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В Госдуму внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает ТАСС.
Инициатива была предложена депутатом фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.
В пояснительной записке отмечается, что проект направлен на восстановление механизма индексации и выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам, который был приостановлен с 2016 года.
Ранее сообщалось, что в России в 2021 году пенсии проиндексированы выше уровня инфляции.
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