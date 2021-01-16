Россияне рассказали, с каким настроением вернулись на работу после праздников

Россияне рассказали, в каком настроении вышли на работу после новогодних каникул. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование HeadHunter.

По словам 25% опрошенных, они вернулись на работу в плохом настроении, с оптимизмом приступили к выполнению своих обязанностей 32% россиян. Еще 36% вышли на работу с обычным настроением. Отмечается, что в плохом настроении приступили к труду почти треть жителей Москвы (29%) и Петербурга (30%).

Меньше всего выходу на работу обрадовались сотрудники сферы IT (33%) и административный персонал (29%). В хорошем настроении к работе вернулись занятые в сферах производства и сельского хозяйства (46%).

Опрос проводился среди 2 тысяч соискателей на сайте HeadHunter с 11 по 15 января 2021 года.

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