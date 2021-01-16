В Госдуме предложили способ для завершения строительства «Северного потока — 2»

Россия может выиграть на противоречиях между США и Европой в вопросе газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников, передает РИА «Новости».

Ранее экс-замгоссекретаря США Николас Бернс, консультировавший Джо Байдена во время предвыборной кампании, заявил, что Вашингтону стоит временно заморозить санкции против российского газопровода «Северный поток — 2», а Европе — остановить строительство газопровода.

По мнению Калашникова, в настоящее время идет международная игра, в частности, между Соединенными Штатами и Евросоюзом, где вопрос российского проекта является «одной из козырных карт в руках» Вашингтона, которая используется через применение санкций.

Парламентарий считает, что заявление Бернса является хорошим знаком, который говорит о том, что Россия может включить в «стереоскопическую игру, в которой и сыграть на противоречиях между Европой и Америкой».

«То есть в любом случае это показатель того, что мы тоже игроки в большой игре», — сказал Калашников.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода возобновится с 15 января.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Остановить санкции»: советник Байдена выдвинул предложение по «Северному потоку — 2»

— В США предложили приостановить санкции против «Северного потока — 2»

— В Германии назвали возможную преграду для достройки «Северного потока — 2»