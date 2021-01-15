В США предложили приостановить санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтону стоит временно заморозить санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение в интервью Handelsblatt высказал экс-замгоссекретаря США Николас Бернс, консультировавший Джо Байдена во время предвыборной кампании.

По его словам, на время заморозки ограничений европейские компании должны были бы приостановить реализацию проекта.

Эта пауза дала бы новой администрации США возможность «доверительно и рассудительно» поговорить с Германией и другими странами-участницами проекта, объяснил Бернс.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода возобновится с 15 января.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.