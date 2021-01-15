В Минцифры ответили на данные о возможном подорожании сотовой связи
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Замглавы Минцифры Олег Иванов заявил, что оснований для повышения тарифов сотовой связи пока нет. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что операторы связи предоставляют властям информацию о тарифных планах, а также своим абонентам — в случае изменения.
По его словам, в случае необходимости существенных изменений операторы предварительно согласуют такую меру с ФАС. При отсутствии оснований для изменений антимонопольная служба направляет ответное предписание.
«В России операторы обязаны публиковать свои тарифы на сайтах и информировать об их изменениях своих абонентов заранее. Никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не разместили», — подчеркнул Иванов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
close