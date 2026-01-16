Врач объяснил, что делать, если на праздниках вы ушли в запой и не можете из него выйти

Что опаснее: многодневный запой или тяжелое похмелье после одной ночи? Многие уверены, что главное — «не пить много за раз», а растянутые на неделю каникулы с бокалом в руке — просто отдых. На деле же именно длительные, «фоновые» возлияния чаще приводят к настоящей абстиненции, паническим атакам и риску «белой горячки». Как отличить опасное состояние от просто тяжелого похмелья? Что происходит с психикой после длительной интоксикации? И когда домашние меры уже не помогают, а визит к наркологу становится необходимостью? Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт телеканала «Доктор», психиатр, психотерапевт Александр Семченков.

«Ситуацию можно считать опасной, если у вас уже тяжелая абстиненция», — говорит Семченков. То, что в народе называют похмельем, на самом деле — состояние интоксикации и отказа от алкоголя. Запой же — это длительное употребление больших доз алкоголя в течение нескольких дней, а иногда недель и более. Организм находится в постоянном отравлении, что затрагивает все органы и системы.

«Если человек употребляет алкоголь несколько дней, а тем более неделю и более — это требует обращения к специалисту. Однозначно», — подчеркивает врач. Особенно опасен резкий самостоятельный отказ после запоя — он может спровоцировать развитие алкогольного делирия, известного в народе как «белая горячка». Обычно она возникает через 2–3 дня после последней рюмки.

Врач также объяснил, почему после запоя рушится сон, аппетит и настроение.

«Организм очень долго находится в состоянии отравления. По сути, это яд, который нарушает работу всех систем, в том числе нервной», — объясняет психиатр. Длительная интоксикация приводит к сбоям в выработке нейромедиаторов, отвечающих за сон, эмоции и чувство голода. Отсюда — бессонница, потеря аппетита, тревожность, перепады настроения и неадекватное поведение.

Мозг, привыкший работать в условиях постоянного присутствия алкоголя, оказывается в «стрессовой пустоте», когда этанол перестает поступать. Это вызывает не только физический дискомфорт, но и мощный психологический кризис.

По словам Семченкова, есть несколько тревожных признаков, при которых откладывать визит к наркологу или психиатру нельзя: — длительное употребление алкоголя (от нескольких дней подряд); — увеличение толерантности: чтобы достичь того же эффекта, требуется больше спиртного; — появление тяги, навязчивого желания выпить; — состояние, похожее на «ломку», при попытке отказаться от алкоголя: тремор, потливость, тахикардия, страх; — любые признаки психоза после прекращения употребления: галлюцинации, бред, сильное возбуждение.

«Любое состояние зависимости требует обращения к специалисту. Либо, если зависимости нет, но человек неуемно употреблял несколько дней подряд и получил сильнейшую интоксикацию — тоже лучше обратиться, чтобы провести детоксикацию», — советует врач.

При этом часто выйти из запоя в одиночку не получается.

«С психологической точки зрения самостоятельно выходить из запоя не стоит, потому что человек не в состоянии критически оценивать свое состояние. Если это настоящий запой, психологически самостоятельно из него не выйти. Только с помощью специалиста», — говорит Александр Семченков.

Если же речь не о запое, а о затянувшемся празднике с периодическим употреблением, врач рекомендует заранее планировать «мягкий выход»: за несколько дней до его окончания начать снижать дозы, переключаться на повседневные дела, планировать рабочие задачи. «Это позволит более комфортно перейти к рабочему процессу и переориентировать свое поведение на действия, не связанные с алкоголем — общение с семьей, друзьями, которые не пьют», — уточняет он.

Первые 48 часов после срыва: что можно и чего нельзя делать? Если интоксикация была разовой, но сильной, врач рекомендует действовать, как при обычном отравлении: — обильное питье (вода, минералка, регидрационные растворы); — легкая, но питательная еда (бульоны, каши); — щадящий режим: отдых, сон, минимум нагрузок.

«Категорически нельзя пытаться насиловать себя спортом, устраивать физические или психоэмоциональные встряски. Физические перегрузки приведут к соматическому сбою, психологические — к срыву» , — предупреждает Семченков.

Самое опасное, что можно сделать, — это попытаться «опохмелиться». «Неосторожный опохмел приводит к длительному запою. Конечно, легче станет, но временно. И потом придется пить снова. Человек сам не заметит, как окажется в этом состоянии на несколько дней», — говорит врач.

Выход из запоя — это сложный процесс восстановления организма и психики. Самое важное — вовремя оценить степень проблемы. Если вы понимаете, что не можете остановиться, а симптомы становятся угрожающими — не стоит геройствовать и заниматься самолечением. Обращение к наркологу или психиатру может не только избавить от мучений, но и предотвратить опасные осложнения, такие как делирий или острые сердечно-сосудистые нарушения.

Как напоминает Семченков, праздник — это повод получить удовольствие, а не испытать на прочность свою нервную систему. «Лучше заранее планировать свой отдых так, чтобы он не превращался в марафон возлияний. А если беда уже случилась — не бойтесь просить помощи. Это не слабость, а разумный шаг к сохранению здоровья», — резюмирует врач.

Ранее врач объяснил, почему мы заболеваем сразу после праздников.