В России создали водорастворимое соединение против рака из цитрусов и кобальта

Ученые ФИЦ «Казанский научный центр РАН» разработали новые водорастворимые соединения на основе цитрусового пектина и ионов кобальта, обладающие выраженной и избирательной противоопухолевой активностью при низкой токсичности для здоровых клеток. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Пектин — растворимое пищевое волокно растительного происхождения. Это природный биополимер, широко используемый в пищевой и фармацевтической промышленности. Ученые создали два новых соединения — калиевый и натриевый кобальт-полигалактуронаты, а также фармакологическую композицию на их основе в соотношении 1:1. Все полученные вещества хорошо растворимы в воде, что принципиально важно для биодоступности и дальнейшего медицинского применения.

Новые соединения эффективно подавляют рост клеток рака легкого, молочной железы и шейки матки. При этом токсическое воздействие на нормальные клетки человека оказалось минимальным. Особенно хорошо средство себя показало против клеток рака легкого. Для сравнения, широко применяемые противоопухолевые средства нередко обладают высокой общей токсичностью и повреждают не только опухоль, но и здоровые ткани.

Новый подход, предложенный казанскими учеными, демонстрирует принципиально иной профиль действия: опухолевые клетки гибнут, а нормальные — сохраняют жизнеспособность. Разработанное соединение сначала останавливает клеточный цикл раковых клеток, а затем запускает апоптоз (программируемую клеточную гибель) по митохондриальному пути. Это один из «чистых» и физиологических механизмов уничтожения раковых клеток, который считается предпочтительным в современной онкологии.

Авторы подчеркивают, что полученные соединения не являются «готовым лекарством», однако представляют собой важную платформу для создания новых противоопухолевых препаратов на основе природных полисахаридов. Следующими этапами должны стать расширенные доклинические и, в перспективе, клинические исследования.

Соединения могут быть использованы в сочетании с существующими методами лечения для снижения токсической нагрузки. Полученные результаты уже защищены российским патентом.

