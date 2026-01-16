В России придумали систему автоматического затемнения окон в транспорте при их нагреве

Специалисты Московского Политеха разработали специальное устройство, которое будет снижать прозрачность пленки на стеклах общественного транспорта при нагреве. Технология может решить проблему летнего перегрева салонов автобусов, трамваев и поездов с панорамным остеклением. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Московском Политехе.

Основой разработки стало открытие, сделанное на жестких эластичных полипропиленовых пленках: их прозрачность меняется при многократных циклических деформациях. Исследователи предлагают использовать на окнах новый прозрачный полимерный материал с механооптическим эффектом в качестве светофильтра-сенсора, а также специальное термостимулируемое устройство, которое будет автоматически снижать прозрачность пленки при нагреве.

Устройство устанавливается на крыше транспорта: воздушный поршень будет растягивать и сокращать пленку между стеклами окон. Для изменения светопропускания достаточно увеличить длину сенсора на 5–10%. Сейчас команда планирует провести испытания в лабораторных условиях, а затем подготовить технологию для внедрения в производство.

Проект получил поддержку в рамках федеральной программы «Приоритет-2030».

