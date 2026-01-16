Размер шрифта
В России придумали систему автоматического затемнения окон в транспорте при их нагреве

В Московском Политехе создали систему снижения прозрачности окон при нагреве
Специалисты Московского Политеха разработали специальное устройство, которое будет снижать прозрачность пленки на стеклах общественного транспорта при нагреве. Технология может решить проблему летнего перегрева салонов автобусов, трамваев и поездов с панорамным остеклением. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Московском Политехе.

Основой разработки стало открытие, сделанное на жестких эластичных полипропиленовых пленках: их прозрачность меняется при многократных циклических деформациях. Исследователи предлагают использовать на окнах новый прозрачный полимерный материал с механооптическим эффектом в качестве светофильтра-сенсора, а также специальное термостимулируемое устройство, которое будет автоматически снижать прозрачность пленки при нагреве.

Устройство устанавливается на крыше транспорта: воздушный поршень будет растягивать и сокращать пленку между стеклами окон. Для изменения светопропускания достаточно увеличить длину сенсора на 5–10%. Сейчас команда планирует провести испытания в лабораторных условиях, а затем подготовить технологию для внедрения в производство.

Проект получил поддержку в рамках федеральной программы «Приоритет-2030».

