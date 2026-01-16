Размер шрифта
Орбан прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии

Орбан: судьба Гренландии должна обсуждаться премьером Дании и президентом США
Jonathan Ernst/Reuters

Судьба Гренландии должна обсуждаться на переговорах премьер-министра Дании Метте Фредериксен и президента США Дональда Трампа без вмешательства других стран. Об этом заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети Х.

Таким образом Орбан прокомментировал мнение президента Польши Кароля Навроцкого, который сообщил, что «обсуждение вопроса о Гренландии в первую очередь должно оставаться делом премьер-министра Дании и президента Дональда Трампа».

«Правильно сказано. Хорошая мысль», — подчеркнул глава правительства Венгрии.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут отвечать на возможный удар со стороны Вооруженных сил США.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее в Белом доме анонсировали встречи США и Дании по Гренландии.

