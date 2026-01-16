Размер шрифта
Общество

В России предложили сократить до пяти дней срок рассмотрения претензий к авиакомпаниям

В Госдуму внесут проект о сокращении срока рассмотрения претензий к авиакомпаниям
Максим Блинов/РИА Новости

Депутаты Госдумы предложили скорректировать Воздушный кодекс РФ, чтобы сократить сроки рассмотрения претензий пассажиров в адрес авиаперевозчиков с действующих 30 дней до пяти. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в последнее время участились массовые задержки и отмены рейсов, вызванные неблагоприятными погодными условиями, техническими неисправностями воздушного судна и иными причинами. Рассмотрение претензии в течение 30 дней является крайне продолжительным сроком с учетом имеющихся в настоящее время технических возможностей.

По мнению соавтора проекта, главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, сокращение времени рассмотрения клиентской претензии — действенный ответ на вызовы времени.

Он добавил, что людям не предоставляют своевременную информацию, а также могут часами удерживать в самолете, сутками держать в аэропорту и не предоставлять необходимые воду, еду и гостиничные услуги.

11 января сообщалось, что в аэропорту Шереметьево пассажиры задержанных рейсов разложили надувные матрасы прямо на полу.

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей России.

