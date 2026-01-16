Размер шрифта
13-я зарплата россиян ушла на погашение ипотеки и других кредитов

Каждый пятый россиянин потратил 13-ю зарплату на погашение ипотеки
Подавляющее большинство россиян (77%) получили 13-ю зарплату в 2025 году. При этом каждый пятый (19%) инвестировал годовой бонус в досрочное погашение ипотеки либо других кредитов. А каждый седьмой (15%) выбрал стратегию накопления и планирует вложить деньги в доходные инструменты, будь то акции, вклад или накопительный счет.

Это показало исследование Lеvel Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Стратегию досрочного погашения кредитов стоит выбрать, если они были взяты по высокой процентной ставке. Если же вы оформили ипотеку под 4–6%, рациональнее будет инвестировать свободные деньги в доходные инструменты. Так, базовая стратегия — откладывать какую-то долю своего дохода в «подушку безопасности», например, 10% на пополняемый вклад. Тем не менее экономия как единственная механика накопления редко приводит к результату в обозримом будущем, поэтому важно использовать разные финансовые инструменты. К примеру, помимо накопительного вклада стоит рассмотреть инвестиции в акции и ценные бумаги», — прокомментировал руководитель отдела ипотеки Lеvel Group Юлиан Овечкин.

Есть и те, кто выбирает инвестировать в себя и свое ресурсное состояние: так, каждый пятый опрошенный (20%) потратил годовой бонус на новогодние праздники либо запланировал летний отпуск. Почти столько же опрошенных (23%) признались, что полученных денег хватило только на текущие расходы.

Ранее россиянам напомнили, кого теперь не имеют права лишать премии.

