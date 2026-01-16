Размер шрифта
В США заявили о переброске авианосцев на Ближний Восток

US Navy/Wikimedia

США на фоне нарастающей напряженности в отношениях с Ираном начали переброску как минимум одной авианосной ударной группы на Ближний Восток. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на военные источники.

По данным журналистов, пока не ясно, идет ли речь о кораблях, вышедших из портов Норфолка и Сан-Диего, или об авианосце USS Abraham Lincoln. При этом переброска американских военных в регион займет не менее недели, следует из материала.

Телеканал отметил, что в ближайшие дни на Ближний Восток будут прибывать военные активы США для предоставления вариантов действий на случай атаки на Иран.

Начавшиеся в декабре в Иране протесты и демонстрации переросли в массовые столкновения с местными силовыми структурами. Трамп призвал жителей республики к продолжению протестов, пообещав им, что «помощь уже в пути». Почему удар США по Ирану неизбежен и какая главная цель предстоящей операции — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее эксперт оценил готовность Вашингтона к удару по Ирану.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27633829_rnd_2",
    "video_id": "record::ca350328-6306-4a85-a4a1-7749fe23da46"
}
 
