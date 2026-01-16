Финалист Больших шлемов назвал россиянина, которому повезло с жеребьевкой на Australian Open

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, финалист турнира Большого шлема в парном разряде и двукратный финалист «шлемов» в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» назвал удачной турнирную сетку Даниила Медведева на Australian Open.

«На мой взгляд, удачная жеребьевка для Медведева с позиции силы соперников. Они не самые страшные и, наверное, для него удобные — то есть вполне можно обыгрывать. Там у него в четверти еще Рублев, Тьен — ребята, которые хорошо играет. Поэтому загадывать сейчас что-то сложно. Нужно посмотреть, как сыграют первые два круга. Все может быть, многие играют хорошо, но жеребьевка действительно достаточно удачная. Чтобы увидеть четвертьфинал между Медведевым и Рублевым, предстоит достаточно длительная дорога», — считает Ольховский.

В первом круге Медведев встретится с 73-й ракеткой мира Йеспером де Йонгом из Нидерландов, с которым никогда раньше не играл. При этом на его пути в полуфинал самыми сильными сеяными являются удобные для него канадец Феликс Оже-Альяссим (7-2 по личным встречам в пользу россиянина) и Александр Зверев из Германии (14-8). Также в этой сетке Андрей Рублев и американец Ленер Тьен, матчи с которым в прошлом сезоне были для Медведева крайне трудными.

Ранее теннисист-любитель выиграл $660 тысяч, обыграв Янника Синнера.