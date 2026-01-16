Россиянам рассказали, в каких регионах в 2026 году самая большая доплата к пенсии

Экономист Балынин: самая большая доплата к пенсии в 2026 году будет у жителей Чукотки

Самую большую доплату к страховой пенсии по старости получают неработающие пенсионеры, у которых общий доход ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, в 2026 году самая большая доплата к пенсии полагается жителям Чукотки.

«Если доход пенсионера ниже ПМП, назначают федеральную или региональную социальную доплату, чтобы довести сумму материального обеспечения до уровня ПМП. Правило работает так: если все выплаты пенсионера в сумме не дотягивают до регионального ПМП, разницу доплачивают. При расчете учитывают пенсии, срочную пенсионную выплату, дополнительное материальное (социальное) обеспечение, ежемесячную денежную выплату (включая стоимость набора социальных услуг), а также другие меры поддержки в денежном выражении, которые установлены регионом», — отметил Балынин.

По его словам, при этом натуральные льготы в расчет, как правило, не входят, за исключением денежных эквивалентов отдельных мер поддержки, например компенсаций расходов на телефон, оплату жилья и коммунальных услуг, а также проезд.

По оценке Балынина, самые высокие значения ПМП в 2026 году, а значит и потенциально самые заметные доплаты при низком доходе, приходятся на северные и дальневосточные территории. Экономист уточнил, что в республике Саха (Якутия) ПМП установлен на уровне 24 594 рублей, при этом дополнительно предусмотрены две зоны с величинами 24 102 рубля и 28 775 рублей. В Камчатском крае ПМП составляет 28 666 рублей, в Магаданской области — 28 340 рублей, в Ненецком автономном округе — 26 712 рублей, в Мурманской области — 22 709 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 22 314 рублей, в Сахалинской области — 22 151 рубль, в Еврейской автономной области — 20 360 рублей. Максимальный показатель среди перечисленных — в Чукотском автономном округе, где ПМП достигает 42 511 рублей, уточнил Балынин.

По его словам, если общий размер материального обеспечения неработающего пенсионера составляет 15 тыс. рублей, то социальная доплата будет равна разнице между этой суммой и региональным ПМП. В таком случае, по оценке экономиста, в Якутии доплата составит 9594 рубля, в Камчатском крае — 13 666 рублей, в Магаданской области — 13 340 рублей, в Мурманской области — 7709 рублей, в Сахалинской области — 7151 рубль, в Еврейской автономной области — 5360 рублей, в Ненецком автономном округе — 11 712 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 7314 рублей. На Чукотке при тех же вводных доплата была бы максимальной и достигла бы 27 511 рублей, добавил эксперт.

