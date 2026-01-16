Размер шрифта
Общество

Священник объяснил, почему глава российских католиков не подписал документ о гонениях

Горбунов: Пецци не подписал документ о гонениях, потому что не уполномочен
Кирилл Горбунов/VK

Глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци не подписывал заявление Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК) в поддержку гонимых христиан, так как не уполномочен на это. Об этом рассказал РИА Новости генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

«Владыка (архиепископ Павел Пецци. — прим. ред.) ответил, что хотя он сочувствует выраженной в заявлении позиции, он с точки зрения внутренних установлений католической церкви не обладает юрисдикцией для того, чтобы делать официальные заявления, касающиеся других стран», — подчеркнул Горбунов.

ХМКК разместил на своем сайте заявление, в котором осуждается использование религии в политических целях. В документе отмечается, что подобные ситуации наблюдаются на Украине, в Молдавии, Эстонии, Армении и других странах. ХМКК подчеркнул, что всегда выступал за защиту прав христиан различных конфессий, включая православных, католиков и протестантов. Однако в списке подписавших это заявление религиозных деятелей отсутствует сопредседатель ХМКК Пецци.

Ранее католики России отреагировали на пророчество о последнем папе.

