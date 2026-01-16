Размер шрифта
Политика

Правительство Йемена ушло в отставку

SABA: в Йемене распустили кабмин
Mohammed Mohammed/Global Look Press

Правительство Йемена ушло в отставку, новым премьер-министром страны назначен министр иностранных дел Шайя Мохсен аз-Зиндани. Об этом сообщило агентство SABA.

«Назначить доктора Шайю Мохсена аз-Зиндани председателем Совета министров и поручить ему формирование правительства», — говорится в указе председателя Президентского руководящего совета Йемена Рашада Мухаммеда аль-Алими.

Согласно документу, действующий кабмин продолжит выполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Прошение об отставке правительства подал премьер-министр Йемена Салем Салех бен Брейк. 15 января документ был принят аль-Алими. Из заявления следует, что роспуск кабмина необходим для «открытия пути к формированию нового правительства в соответствии с недавними преобразованиями в стране».

В декабре ситуация на территории Йемена резко обострилась. Причиной стало масштабное наступление сил Южного переходного совета (ЮПС), стремящихся к восстановлению независимости Южного Йемена. К концу месяца страна оказалась на грани окончательного распада и нового витка гражданской войны.

Министерство иностранных дел РФ выражало обеспокоенность из-за обстановки в республике.

Ранее ОАЭ завершили вывод военных из Йемена.

