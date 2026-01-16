Размер шрифта
Система ПВО отражает атаку беспилотников в Курской области

Оперштаб: в небе над Курском работает система ПВО
Система противовоздушной обороны работает в небе над Курском, жителям города рекомендовано не подходить к окнам. Об этом сообщает оперативный штаб регионального правительства в Telegram-канале.

«В Курском небе работает ПВО! Отойдите от окон! Будьте бдительны! Напоминаем, в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА и авиационная опасность!» — говорится в сообщении оперштаба.

15 января Министерство обороны РФ сообщило о том, что средства противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма и акваторией Азовского моря. По данным ведомства, атака была отражена в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

До этого сообщалось, что ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией РФ. Российские военные сбили эти БПЛА в период с 12:00 до 16:00 по московскому времени. Семь беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области, а остальные три — над Курской областью.

Ранее за ночь над регионами России силы ПВО сбили более 30 украинских беспилотников.

