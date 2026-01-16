В Турции прокомментировали приостановку авиасообщения с Ираком

Администрация президента Турции опровергла сообщения ряда СМИ о якобы приостановке авиасообщения с Ираком, назвав их недостоверными. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции отмечается, что рейсы между двумя странами выполняются в штатном режиме.

Там добавили, что полеты продолжаются в соответствии с действующим расписанием, решений о приостановке рейсов не принималось.

Накануне сообщалось, что Иран открыл свое воздушное пространство после закрытия из-за опасений по поводу возможных атак со стороны США.

28 декабря 2025 года в Иране вспыхнули массовые протесты из-за экономического кризиса. Акции начались в Тегеране, но вскоре распространились и на другие города. В ответ власти усилили меры безопасности: для разгона протестующих использовались слезоточивый газ и пневматическое оружие, также в стране отключили интернет. Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы.

Ранее США запросили заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Иране.