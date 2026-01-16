Размер шрифта
Москвичей предупредили о морозах до -30°C на следующей неделе

Синоптик Ильин: в Москве с 23 января ожидаются морозы до -30°C
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

В Москве с 23 января ожидаются морозы до -30°C. Об этом RT сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин

По словам специалиста, на ближайших выходных температура воздуха днем составит -8...-13°C. В ночное время суток столбики термометров опустятся до -18...-23°C, осадки не ожидаются, отметил синоптик.

«В ночь на Крещение, 19 января, мороз ослабнет. Температура составит -16…-11°С. Ожидается небольшой снег. Днем по Московской области потеплеет до -9…-4°С», — сказал Ильин.

14 января руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в период с 14 по 18 января в регионы РФ придут холода, воздух может охлаждаться до –40°С. По данным синоптика, в Москву на рубеже 16–18 января «придет пушкинская погода с морозами и солнцем».

13 января ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что крещенские морозы в Москве и Подмосковье 19 января будут соответствовать народному календарю, но не станут экстремальными. По словам синоптика, давать точный прогноз на несколько дней вперед сложно из-за постоянного обновления погодных моделей.

Ранее метеоролог объяснила причину рекордного снегопада в Москве.

