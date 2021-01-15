Курс доллара растет на фоне дешевеющей нефти

Рубль показал снижение к доллару и евро в начале торгов, отыгрывая снижение котировок на нефтяном рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 10.04 по мск, курс доллара расчетами на «завтра» поднялся до 73,51 рублей, отметив рост на 30 копеек.

В свою очередь курс евро повышался на 13 копеек, до 89,20 рублей.

При этом стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent упала на 1,2%, до $55,73 за баррель.

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