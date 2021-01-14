Дания назвала срок возобновления строительства «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен заявил, что Дания получила расписание планов строительства газопровода «Северный поток — 2» от компании Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, работы по прокладке трубы в датских водах стартуют 15 января. В ходе строительства будут соблюдены оговоренные в разрешении условия.

Фальбе-Хансен подтвердил, что все требования выполнены.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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