Мишустин назвал экономические приоритеты правительства в 2021 году

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал об экономических приоритетах российского правительства на 2021 год. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в сфере макроэкономики приоритетом по-прежнему будет сохранение бюджетной и долговой устойчивости.

«Разумные размеры заимствований на рынке и сохранение низкой инфляции. В прошлом году этот показатель превысил целевой уровень. Ожидаем, что он вернется в прежние границы уже по итогам этого года», — заявил глава кабмина.

Он добавил, что особое внимание также будет уделено восстановлению доходов граждан и экономики в целом, поэтому власти планируют запустить новый инвестиционный цикл.

Для повышения благосостояния жителей России планируется восстановление занятости и рост заработной платы. По мнению Мишустина, именно эти факторы определяют доходы домохозяйств.

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