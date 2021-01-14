Мужчины и женщины в РФ назвали желаемый размер зарплаты
Антон Демидов
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Сервис «Работа.ру» провел опрос и узнал, сколько хотели бы зарабатывать мужчины и женщины в России в 2021 году, передает RT.
Так, в среднем по стране мужчины хотели бы получать зарплату в размере 192 тыс. рублей. При этом женщины желают зарабатывать 120 тыс. рублей.
В Москве мужчины в среднем называли желаемый заработок в размере 198 тыс. рублей. У женщин желаемая зарплата составила 129 тыс. рублей.
Участниками исследования стали 3 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех российских регионов.
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