СМИ сообщили о выходе датской компании из проекта «Северный поток — 2»

Датская консалтинговая фирма Rambøll покинула проект «Северный поток — 2» из-за угрозы санкций со стороны США. Об этом сообщает датская газета Politiken.

По информации издания, компания не будет принимать участие в завершении строительства газопровода.

В самой Rambøll от комментариев отказались.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США пригрозили ввести санкции против компаний ЕС из-за «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.