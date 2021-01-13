Нью-Йорк отказался от аттракционов Трампа из-за его «подстрекательств» к мятежу

Власти Нью-Йорка приняли решение расторгнуть три соглашения о сотрудничестве с компанией действующего президента США Дональда Трампа — The Trump Organization, поскольку считают, что глава государства занимался подстрекательством к митингам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы нью-йоркского мэра.

Уточняется, что власти Нью-Йорка уведомят фирму о том, что город приступит к процессу отмены своих соглашений на эксплуатацию карусели в Центральном парке, двух популярных катков и поля для гольфа Ferry Point.

«Президент спровоцировал мятеж против правительства Соединенных Штатов, в результате которого было убито пять человек, и пригрозил сорвать конституционную передачу власти», — заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Он подчеркнул, что его город не будет ассоциироваться с этими «непростительными действиями ни в какой форме».

Ранее СМИ сообщили, что эти аттракционы приносят компании Трампа $17 млн в год.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

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