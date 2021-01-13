США пригрозили ввести санкции против компаний ЕС из-за «Северного потока — 2»

Госдеп США предупредил европейские компании, причастные к строительству «Северного потока — 2», о возможном введении против них санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, ведомство должно вскоре представить данные о компаниях, которые задействованы в реализации проекта газопровода.

В список, как ожидается, войдут строительные компании, страховые фирмы, а также предприятия, занимающиеся проверкой строительного оборудования.

Против них Вашингтон может ввести санкции, если они не прекратят работать над «Северным потоком — 2».

Ранее Nord Stream 2 AG, оператор проекта, одобрил создание экологического фонда, за счет которого удастся защитить интересы участников строительства газопровода.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.