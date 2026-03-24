В Норвегии рассчитывали увидеть Губерниева во главе Ассоциации лыжных видов спорта России

Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт рассказал, что в Норвегии ожидали увидеть комментатора Дмитрия Губерниева на посту главы Ассоциации лыжных видов спорта России. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы были немного удивлены тем, что новым президентом Ассоциации лыжных видов спорта России стал Свищев, а не Губерниев, которого у нас на Западе знают лучше», — сказал Сальтведт.

23 марта министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил о выдвижении кандидатуры Дмитрия Свищева на пост президента Объединенной лыжной федерации России. Также Свищев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.



