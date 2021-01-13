«СевКомНефтегаз» добыл первый миллион тонн нефти и конденсата

Специалисты ООО «СевКомНефтегаз», совместного предприятия ПАО «НК «Роснефть» и Equinor ASA, добыли первый миллион тонн нефти в рамках полномасштабной разработки Северо-Комсомольского месторождения.

С момента создания предприятия в 2017 году, добычу на месторождении удалось нарастить в четыре раза благодаря вовлечению в эксплуатацию запасов нефти пласта ПК1.

ПК1 – верхняя часть сеноманских отложений, так называемая покурская свита. Песчаные отложения на глубинах 1100-1150 м.

При разработке месторождения используются интеллектуальные системы заканчивания скважин, оснащенные автономным устройством контроля притока нефти. Это позволяет минимизировать потенциальные геологические риски.

Передовые технологии позволяют также бурить скважины с отходом по вертикали до 2 км. В 2020 году «СевКомНефтегаз» установил рекорд по протяженности горизонтального участка (2404 метра) среди одноствольных горизонтальных скважин, пробуренных «Роснефтью» на суше.

В 2020 году в рамках реализации первого этапа разработки Северо-Комсомольского месторождения были завершены работы по инженерной подготовке 9-ти крупных площадных объектов инфраструктуры с объёмом отсыпки более 1,3 млн м3 песка, проведены закупки, выбраны подрядные организации для строительно-монтажных работ.

Завоз материалов и оборудования по сравнению с 2019 годом вырос более чем в 10 раз и составил почти 80 тысяч тонн.