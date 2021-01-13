Госдеп предрек компаниям Европы санкции из-за «Северного потока — 2»

Государственный департамент США напомнил о санкциях, которые могут быть применены в отношении европейских компаний, помогающих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет об ограничительных мерах, которые обдумывают американские власти.

Как уточняется, таким образом США пытаются убедить компании отстраниться от проекта, «пока не стало слишком поздно».

Источник добавил, что в ближайшее время будут обнародованы данные о такого рода компаниях. Предположительно, среди них есть помогающие в прокладке подводного трубопровода строительные организации, страховые фирмы и занимающиеся проверкой строительного оборудования предприятия.