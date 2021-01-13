Банк России снизил курс доллара и евро
Катерина Медведева
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Банк России понизил официальный курс евро и доллара к рублю.
Так, курс доллара на четверг, 14 января, снизился на 73,99 копейки, до 73,5264 руб.
Евро опустился на 53,96 копейки, до 89,7831 руб.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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