Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в Калининград

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Калининграда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные системы позиционирования судов MarineTraffic.

Отмечается, что трубоукладчик стоял на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда с начала декабря 2020 года, на минувшей неделе (4-10 января) он направился к незавершенному отрезку газопровода «Северный поток — 2», расположенному под датским островом Борнхольм. 11 января судно взяло курс обратно на восток, а во вторник, 12 января, вернулось в российский порт.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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