Ушел из жизни основатель «Рецептов бабушки Агафьи» Андрей Трубников

Создатель брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников ушел из жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря бизнесмена.

Там подтвердили его смерть и выразили сожаление по этому поводу.

Как уточняется, Трубникову был 61 год, он умер в собственном доме в Московской области. Данных о причинах и обстоятельствах смерти пока нет.

Бизнесмен запустил бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году, в 2008 году — марку Natura Siberica. Кроме того, под его брендом Organic Shop работают 39 магазинов.