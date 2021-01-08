Умер создатель Natura Siberica и «Рецептов бабушки Агафьи» Андрей Трубников

Создатель брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников умер в возрасте 61 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его пресс-секретаря.

Трубников умер в своем доме в Подмосковье 7 января. Причины и обстоятельства смерти не сообщаются.

Бизнесмен запустил бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году, а в 2008 году и марку «Натура Сиберика».