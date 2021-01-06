В МВФ назвали сумму, которую Украина должна выплатить в 2021 году

Международный валютный фонд опубликовал график выплат, которые Украина должна предоставить в 2021 году.

Так, украинская сторона в новом году должна погасить долг в почти $1,7 млрд. Самые большие платежи в размере $430 млн власти страны должны предоставить в марте и сентябре.

При этом Украина еще может получить два транша в размере $1,4 млрд. Однако в 2022 году Киев обязан погасить уже около $2,4 млрд.

В июне сообщалось, что МВФ одобрил кредит Украине на $5 млрд сроком на полтора года.

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