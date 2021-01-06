Эксперты рассказали, у каких специальностей вырастут зарплаты в 2021 году
Аналитики портала Superjob рассказали, у представителей каких профессий ожидается рост зарплат в 2021 году. Об этом сообщает «Российская газета».
Согласно их данным, роста доходов стоит ждать IT-специалистам, фармацевтам и медикам.
Эксперты отмечают, что работники первой категории могут увидеть рост зарплат на 10 — 11%. При этом у фармацевтов и медиков зарплаты могут повыситься на 12 — 14% и 12 — 15% соответственно.
При этом аналитики прогнозируют появление в 2021 году новых схем оплаты труда, например «труд в займы», который предполагает получение большого аванса в начале месяца с последующей отработкой.
Кроме того, ожидается увеличение спроса на вакансии в области обслуживания, производства, строительства и ЖКХ.
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