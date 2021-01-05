В РФ пенсии в 2021 году проиндексированы выше уровня инфляции

В России в 2021 году пенсии проиндексированы выше уровня инфляции, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, повышение коснулось 32 млн человек.

Котяков отметил, что в этом году индексация составила 6,3%, таким образом средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1 039 рублей и составит 17, 541 тыс. руб.

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