Украина должна выплатить МВФ более $1,5 млрд в 2021 году
Валерия Исполатова
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В 2021 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) 1 154,694 млн по СПЗ (специальным правам заимствования) или $1,67 млрд, сообщает «Украинские новости».
Первый платеж в размере 50,68 млн СПЗ Киев должен сделать уже 1 февраля, а 4 февраля надо заплатить еще 98,5 млн СПЗ.
Весь долг, согласно графику, должен быть погашен до 2 ноября.
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